Give A Hand and Givealittle help you raise money online, but they charge processing fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give A Hand VS Givealittle
💯
Give A Hand charges 2.9% + 30¢ per gift and Givealittle takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Give A Hand and Givealittle focus on basic crowdfunding campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, events, memberships, and donor management in one platform.
☎️
Give A Hand offers limited support with delays and Givealittle relies mainly on help articles. Zeffy provides unlimited email and phone support whenever you need help.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get donation forms, event ticketing, online stores, and peer-to-peer tools all in one platform with zero fees. Crowdfunding platforms charge 2.9% + 30¢ per donation and lack essential nonprofit features.
While Give A Hand charges 2.9% + 30¢ per gift and Givealittle takes 5% plus card fees, Zeffy operates with zero platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our mission, but 100% of donations reach your cause.
Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns but lack tools nonprofits need daily: donor management, event ticketing, membership programs, auctions, and online stores. Zeffy provides all these features in one integrated platform designed for nonprofit success.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated training. Give A Hand offers limited support with delays during busy times, while Givealittle only provides basic email help. You get real people helping your nonprofit succeed.
Give A Hand charges 2.9% + 30¢ per donation and lacks essential nonprofit tools like event ticketing, auctions, and donor management. Zeffy gives you everything nonprofits need in one platform with zero fees, so more money reaches your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
