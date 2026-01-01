Get Movin Fundraising and Tiltify help schools run peer-to-peer campaigns, but both charge fees that reduce what your school keeps. Zeffy gives you everything you need for successful P2P fundraising — donation pages, team management, and progress tracking — with zero fees so your school keeps 100% of every dollar raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Get Movin Fundraising VS Tiltify
💯
Get Movin takes 7.9% and Tiltify takes 5% plus card fees from every donation. Zeffy charges zero platform fees, so your walk-a-thon or gaming fundraiser keeps every dollar for your mission.
🧰
Get Movin and Tiltify limit you to basic peer-to-peer campaigns. Zeffy gives you auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores in one platform without extra costs.
🤝
Get Movin and Tiltify offer limited business-hour support with response delays. Zeffy provides unlimited email support, live training sessions, and dedicated help when you're setting up campaigns.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, Google Pay, and tap-to-pay through our mobile app. Get Movin and Tiltify offer limited payment options. Best of all, Zeffy processes all payments at zero cost to your nonprofit.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, phone calls during office hours, and comprehensive training webinars - all included free. Other platforms charge fees while offering limited support hours and slower response times.
Get Movin charges 7.9% in total fees per gift, while Zeffy is completely free. Your supporters' full donations reach your cause instead of paying platform fees. Plus, Zeffy offers comprehensive tools beyond just peer-to-peer campaigns.
Tiltify takes 5% plus card fees from every donation, reducing your impact. Zeffy charges zero fees and gives donors the option to leave a voluntary contribution. You keep 100% of donations while accessing better nonprofit-focused tools.
Unlike competitors that charge hefty platform fees, Zeffy is completely free for nonprofits. You get peer-to-peer campaigns plus auctions, raffles, ticketing, and donor management tools - all without losing money to fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
