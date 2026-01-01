Get Movin Fundraising and RunSignup help schools run peer-to-peer campaigns, but both charge fees that reduce what you raise for your programs. Zeffy gives you everything you need to launch walkathons, fun runs, and peer-to-peer campaigns with zero fees — so every dollar raised goes directly to your school or cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Get Movin Fundraising VS Run Signup
💯
Get Movin takes 7.9% and RunSignup charges 4% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or charity run actually raises money for your mission.
🧑💻
Get Movin limits support to business hours and RunSignup restricts phone help to premium plans. Zeffy offers unlimited email support and live chat.
🔁
Get Movin and RunSignup focus on athletic events. Zeffy includes auctions, raffles, memberships, and donor management for year-round fundraising.
Zeffy charges zero fees on donations, while Get Movin takes 7.9% and RunSignup charges 4% plus card fees. Your supporters' full donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Get Movin and RunSignup's limited business-hour support, Zeffy offers unlimited email support and live chat. Our team understands nonprofits and provides hands-on help whenever you need it.
Yes. While Get Movin and RunSignup focus mainly on athletic events, Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management - all with zero fees.
Zeffy offers complete fundraising tools beyond just P2P campaigns - auctions, raffles, memberships, and donor management - all with zero fees. Get Movin and RunSignup focus mainly on athletic events with limited features.
Zeffy charges zero fees on all donations. Get Movin takes 7.9% per gift and RunSignup charges 4% plus card fees. Your supporters' full donations reach your cause, maximizing your fundraising impact.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice