Galabid and RallyUp both offer raffle and auction tools, but they charge platform fees that reduce your fundraising totals. Zeffy gives you everything you need to run successful raffles, auctions, and donation campaigns with zero fees — so every dollar raised goes directly to your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Galabid VS Rally Up
💯
Galabid takes 5% plus card fees, and RallyUp charges up to 6.9% plus fees. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle keeps every dollar for your mission.
⚙️
Galabid and RallyUp focus on complex auction features you don't need. Zeffy gives you simple raffle tools that work right away, without overwhelming setup or training.
🤝
Galabid and RallyUp limit support by plan level and charge extra for phone help. Zeffy includes unlimited email support and phone calls during office hours for everyone.
Zeffy charges zero fees on raffle ticket sales, while Galabid takes 5% plus card fees from every winning bid. Your supporters can leave voluntary contributions to help cover costs, but 100% of raffle proceeds go directly to your cause.
RallyUp charges up to 6.9% plus card fees and tips on raffle sales. Zeffy operates completely fee-free for nonprofits, meaning more money stays with your organization. You get the same raffle tools without losing revenue to platform fees.
Yes, Zeffy offers donation pages, event ticketing, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores - all at zero cost. Unlike raffle-focused platforms, you get a complete fundraising solution without switching between multiple fee-charging tools.
Unlike Galabid and RallyUp that charge 5-6.9% plus card fees on every raffle ticket sold, Zeffy operates completely fee-free. Your supporters can leave voluntary contributions, but 100% of raffle proceeds go to your cause.
Yes, Zeffy combines raffles with donation pages, event tickets, peer-to-peer campaigns, and online stores in one platform. You won't need multiple fee-charging tools or lose money switching between different raffle-only platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice