Galabid VS Handbid

Easy Upload of Auction Items Mobile & Online Bidding (Silent + Live) Automatic Payment/Checkout for Winners Real‑Time Outbid Notifications & Bid Tracking
Custom Branding & Auction Page Sharing Reporting & Exportable Winner/Payment Data In‑Person Event Support (QR codes, on‑site bidding, checkout)

Features
5.0/5
Perfect for auctions. Simple setup, mobile bidding, real-time tracking. Auction-focused, nothing extra.
4.7/5
Solid auction platform. Easy mobile bidding and payment processing. Limited beyond auctions.
Donations
Limited donation features - primarily focused on auction payments rather than standalone donation collection and management
Handbid includes basic donation collection features but focuses primarily on auction fundraising rather than general donation management.
Ticketing
No event ticketing system - auction platform doesn't include general event registration or ticket sales for non-auction events
Handbid includes basic event ticketing for auction events but doesn't offer comprehensive ticketing for other types of fundraising events.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising capabilities - designed for organization-run auctions rather than supporter-led campaigns
Handbid doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns - it's designed specifically for auction events only.
Auctions
Galabid offers mobile bidding and auction management with real-time bidding, item cataloging, and payment processing for charity auctions
Handbid offers mobile bidding, live auction management, and payment processing for charity auctions with real-time bid tracking.
Raffles
Basic raffle support through auction platform but not a dedicated raffle management system with ticket sales and drawing features
Handbid doesn't offer raffle management features - you'd need additional tools to run raffle fundraisers alongside your auctions.
Online store
No dedicated online store functionality - focuses specifically on auction item sales rather than ongoing merchandise sales
Handbid doesn't include online store functionality for selling merchandise or products outside of auction items.
Memberships
Galabid doesn't offer membership management features. You'd need separate software to track member data and renewals.
Not available - Handbid focuses solely on auction events and doesn't offer membership management features
Donor Management/CRM
Basic bidder tracking during auctions only. No donor profiles, giving history, or relationship management beyond events.
Limited bidder data collection and basic contact management, not a full donor relationship system
Emails & Newsletter
No built-in email marketing tools. You'd need to export bidder data and use separate software for follow-up campaigns.
Basic event notifications and bidder communications, but no comprehensive email marketing tools
Payment Processing
Processes auction payments but charges 2.9% + 30¢ per transaction. No support for general donations or recurring giving.
Processes auction payments but charges 2.9% + 30¢ per transaction. No support for general donations or recurring giving.

Payment methods
Credit cards and digital wallets only
Credit cards and digital wallets only
Credit Card Payments
Supported - Accepts major credit cards for auction bids, raffle tickets, and donations
Supported - Accepts major credit cards through integrated payment processing for auction transactions
Apple Pay & Google Pay
Supported - Mobile-optimized platform includes digital wallet payment options
Supported - Mobile-first platform includes Apple Pay and Google Pay for seamless mobile bidding payments
ACH / Bank Transfers
Not supported - GalaBid focuses on auction and raffle payments through credit cards only
Not supported - Handbid focuses on mobile bidding and doesn't offer ACH payment processing
Tap to Pay App
Not supported - GalaBid is web-based auction platform without dedicated tap-to-pay functionality
Not supported - Handbid is web-based mobile bidding platform without dedicated tap-to-pay functionality

Customer Support
5.0/5
4.7/5 Unlimited Support
Galabid limits support based on subscription plan with premium tiers getting priority assistance
Handbid support is limited to business hours and plan tiers
Phone Support / Office Hours Galabid offers phone support during standard business hours for higher-tier subscribers only
Handbid offers phone support during standard business hours only
Webinars Galabid provides occasional training webinars for auction setup and platform features
Handbid provides training webinars and educational sessions for auction setup
Help Center Galabid maintains a help center with articles, FAQs, and setup guides for auction management
Handbid maintains a knowledge base with articles and setup guides
Email
Galabid offers email support during business hours with response times varying by support tier Handbid offers email support through their help center contact form
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan — priority help for top-tier users only Platform designed for commercial events, not mission-driven teams