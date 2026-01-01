GalaBid and BetterWorld help you run raffles and auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you raffle tools, auction management, and event ticketing with zero fees — so every dollar from your fundraiser stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Galabid VS BetterWorld
💰
Galabid and Betterworld take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🔗
Galabid limits you to auctions and raffles, while Betterworld only does raffles. Zeffy handles raffles, donations, events, and memberships without switching platforms.
🛟
Galabid and Betterworld offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed with your fundraising.
Zeffy offers 100% free fundraising with no platform fees, unlike raffle platforms that charge 5% plus card fees. You keep every dollar raised while getting raffles, donations, events, and peer-to-peer campaigns in one place.
Raffle platforms charge 5% platform fees plus card processing fees on every ticket sold. Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our mission.
Yes! While raffle platforms focus only on raffles, Zeffy provides a complete fundraising toolkit including donations, events, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores - all with zero fees.
Zeffy provides unlimited email support and live chat help whenever you need it, not just during business hours. Plus, you get dedicated onboarding and training resources to maximize your fundraising success.
With Zeffy, you never outgrow your platform. Start with raffles, then add donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns as your nonprofit grows - all with zero fees and no need to switch platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
