Funraisin and Tiltify help you run peer-to-peer campaigns, but they charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you P2P fundraising tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Funraisin VS Tiltify
Funraisin takes $120/month plus 5% of donations, while Tiltify cuts 5% from every gift. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or challenge campaign keeps every dollar for your mission.
Funraisin and Tiltify limit you to basic peer-to-peer campaigns. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and donor management so you can run complete fundraising programs without juggling multiple platforms.
Funraisin and Tiltify restrict support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited email support, live training webinars, and phone calls during office hours for every nonprofit at no extra cost.
Zeffy is completely free for peer-to-peer campaigns. While Funraisin charges $120/month plus 5% fees and Tiltify takes 5% of every donation, you keep 100% of what you raise with Zeffy. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. Unlike Funraisin and Tiltify that only handle P2P campaigns, Zeffy includes donation forms, event ticketing, online stores, auctions, and raffles. You get everything in one place without needing multiple tools or paying extra fees for each feature.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, monthly costs, or hidden charges. While Funraisin charges $120/month plus 5% fees and Tiltify takes 5% of every donation, Zeffy lets you keep every dollar raised. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Funraisin and Tiltify that focus only on peer-to-peer campaigns, Zeffy includes donation forms, event ticketing, online stores, auctions, and raffles in one platform. You won't need multiple tools or integrations. Everything works together seamlessly to support your entire fundraising strategy.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone support during business hours at no cost. While Funraisin and Tiltify limit support based on plan tiers, we believe every nonprofit deserves excellent help regardless of budget. Our team understands the unique challenges small nonprofits face.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
