Funraisin and RunSignup both offer peer-to-peer fundraising tools, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides complete P2P campaign management, event registration, and donor tracking with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraisin VS Run Signup
💰
Funraisin charges $120/month plus 5% per gift, and RunSignup takes 4% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your peer-to-peer campaigns raise money for your mission.
🧰
Funraisin and RunSignup focus on single campaign types. Zeffy gives you auctions, raffles, donations, ticketing, and memberships without switching platforms.
💬
Funraisin limits support by plan tier, and RunSignup restricts phone access. Zeffy provides unlimited email support and live chat for every organization.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while Funraisin charges $120/month plus 5% per gift and RunSignup takes 4% plus card fees. You keep every dollar raised for your cause instead of losing hundreds to platform costs.
Yes. While Funraisin and RunSignup focus mainly on P2P campaigns and race events, Zeffy provides a complete fundraising suite including donations, ticketing, auctions, raffles, online stores, and donor management - all at zero cost.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources at no extra cost. Unlike competitors who limit support based on your plan tier, every Zeffy user gets the same level of assistance.
Zeffy charges zero platform fees for P2P campaigns, while Funraisin costs $120/month plus 5% per gift and RunSignup takes 4% plus card fees. Your supporters' donations go entirely to your cause, not platform profits.
Unlike Funraisin and RunSignup that focus only on P2P campaigns, Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, raffles, ticketing, and donor management. You get everything in one platform at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
