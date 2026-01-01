Funraisin and Get Movin' Fundraising help you run peer-to-peer campaigns, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you P2P fundraising, donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraisin VS Get Movin Fundraising
💯
Funraisin charges $120/month plus 5% fees, while Get Movin takes 7.9% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your walkathon or team challenge actually raises money for your mission.
💬
Funraisin and Get Movin limit support to business hours and premium tiers. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed, not just survive.
🎯
Funraisin and Get Movin focus only on peer-to-peer campaigns, forcing you to find separate tools for raffles, auctions, and events. Zeffy handles everything in one place.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no monthly fees or transaction costs. While Funraisin charges $120/month plus 5% fees and Get Movin takes 7.9% of every donation, Zeffy keeps your entire fundraising budget working for your cause.
Zeffy provides unlimited email and phone support at no extra cost, plus live training sessions and a comprehensive help center. Unlike competitors who limit support by plan tier, every Zeffy user gets the same high-quality assistance.
Yes! While Funraisin and Get Movin focus only on P2P campaigns, Zeffy offers a complete fundraising suite including donation forms, event ticketing, auctions, raffles, online stores, and membership management - all at zero cost.
Most P2P platforms charge monthly fees plus transaction costs that eat into your donations. Zeffy gives you everything Funraisin offers - peer-to-peer campaigns, team pages, social sharing - but keeps 100% of donations in your hands instead of taking $120/month plus 5% fees.
With Zeffy, your nonprofit keeps every dollar donated. While Get Movin takes 7.9% and Funraisin takes $120/month plus 5% per gift, Zeffy operates on voluntary donor contributions, meaning more money goes directly to your cause where it belongs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
