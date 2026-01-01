Funraise charges 5% platform fees on every donation. Tithely charges 2.9% + $0.30 per transaction. Both take money from your mission — $2,500 to $2,900 lost on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS Tithely
💳
Funraise takes 5% plus card fees, Tithely charges 2.9% plus monthly fees up to $119. Zeffy covers all costs so 100% of every donation goes to your mission.
🤝
Tithely was built for churches with faith-focused tools and support. Funraise prioritizes enterprise customers with gated features. Zeffy works for food banks, animal rescues, youth programs, and every mission in between.
🎟️
Funraise requires third-party integrations for raffles and auctions. Tithely doesn't offer them at all. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer, and CRM in one free platform.
With Zeffy, you keep 100% of every donation. Funraise takes 5% plus processing fees, while Tithely charges 2.9% plus 30¢ per transaction. On $10,000 raised, that's $500+ saved with Funraise and $320+ with Tithely.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, CRM, and email with zero fees. Funraise requires paid plans for full features, while Tithely charges $19-$119/month and lacks key tools like peer-to-peer fundraising.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees. Funraise charges 5% platform fees and requires paid plans for full features, while Tithely takes 2.9% plus 30¢ per transaction.
Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Funraise gates support by plan tier with no help during free trials, while Tithely's support focuses on church operations with limited guidance for secular nonprofits.
No. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, CRM, and email in one platform at zero cost. Funraise requires third-party integrations for raffles and auctions, while Tithely lacks peer-to-peer fundraising and auction tools entirely.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
