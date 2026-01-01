Funraise charges 5% platform fees plus processing costs. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both platforms cut into your donations — $5,000 vs $20,000 gone on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS Snap! Raise
Funraise takes 5% and Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. Zeffy charges zero fees, so your donors' full gift goes to your mission — not platform costs.
Funraise requires paid plans for full features and Snap! Raise is built for schools, not nonprofits. Zeffy gives you donations, events, CRM, raffles, and email tools in one place at no cost.
Funraise gates support by plan tier and Snap! Raise focuses on school campaigns. Zeffy offers free, unlimited support with 2–6 hour response times for all nonprofits.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, memberships, and online stores in one platform at zero cost. Funraise requires third-party tools for auctions and raffles, while Snap! Raise only handles basic campaigns.
Absolutely. Zeffy accepts credit cards, ACH transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Snap! Raise only takes cards, and Funraise charges processing fees on top of platform cuts.
Yes. Unlike Snap! Raise, which focuses on school campaigns, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, email tools, and more to support your year-round fundraising.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly fees, or processing fees. Other platforms charge 5-20% plus monthly fees. With Zeffy, every dollar raised goes to your mission.
Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Other platforms gate support by plan tier or focus on schools, leaving many organizations waiting longer for help.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
