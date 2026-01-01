Funraise charges 5% platform fees. Raise 365 charges 5% + 2.9% + $0.30 — nearly $800 on every $10,000 raised versus $500.
Funraise VS Raise 365
💯
Funraise and Raise 365 charge 5% platform fees plus processing costs on every gift. Zeffy covers all fees so your $1,000 fundraiser stays at $1,000, no math required.
🎟️
Funraise requires third-party integrations for raffles and auctions. Raise 365 locks ticketing and raffles behind paid plans. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and CRM in one place at zero cost.
🤝
Funraise gates support by plan tier and prioritizes enterprise customers. Raise 365 offers unclear support with slow response times. Zeffy provides free, unlimited support with 2–6 hour response times for all nonprofits.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations, events, and membership fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns at no cost. No upgrades or hidden fees to access the features you need for successful fundraising.
Our support team answers questions by email and chat with 2-6 hour response times. You'll also find step-by-step guides in our help center and free webinars to help you succeed.
Zeffy gives you everything in one place at zero cost. While platforms like Funraise and Raise 365 charge 5-8% in fees and lock features behind paid plans, Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and CRM completely free.
Yes. Zeffy accepts credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH transfers, and in-person payments through our tap-to-pay app. Other platforms limit payment options or require third-party integrations that add complexity and cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
