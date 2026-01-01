Funraise charges 5% platform fees on every donation. Qgiv charges 3.95% + $0.30 per transaction plus monthly fees up to $259. Both take money from your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS Qgiv
Funraise takes 5% plus card fees, Qgiv charges 3.95% plus monthly plans starting at $40. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes to your mission instead of your tools.
Funraise and Qgiv gate peer-to-peer fundraising behind paid plans. Zeffy includes team campaigns, fundraiser pages, and progress tracking at no cost — launch in minutes, not after budgeting for software.
Funraise requires third-party tools for auctions and raffles. Qgiv charges add-on fees for raffle features. Zeffy includes auctions, raffles, donor CRM, and email in one platform with zero fees or integrations.
Yes. Zeffy charges no monthly fees, platform fees, or processing fees for donations, events, auctions, raffles, and donor management. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, so nonprofits keep 100% of every donation.
Yes. Zeffy includes peer-to-peer fundraising at no cost. You can launch team campaigns, track individual fundraisers, and manage donations without paying monthly fees that other platforms charge.
Zeffy offers free, unlimited support with a 2–6 hour response time for all nonprofits. Our team understands small organizations and helps you solve problems quickly, so you can focus on fundraising instead of waiting for answers.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at no cost. Funraise requires third-party integrations for these features, while Qgiv charges add-on fees on top of monthly subscriptions.
No. Zeffy gives you donations, events, peer-to-peer, auctions, and donor management for free. Funraise and Qgiv require paid plans starting at $40-99/month for full access.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
