Funraise takes 5% of every donation. Pledge It charges $150 monthly plus 2.9% fees. Both cost thousands — $2,500 vs $4,350 on $50,000 raised.
Funraise VS Pledge It
Funraise takes 5% and Pledge It charges $150/month plus card fees. Zeffy covers all costs so your donors' full gift goes to your mission, not your tools.
Funraise requires integrations for raffles and auctions. Pledge It focuses only on peer-to-peer campaigns. Zeffy includes donations, events, memberships, raffles, auctions, and CRM in one place at zero cost.
Funraise gates support by plan tier and Pledge It limits help to business hours. Zeffy offers free, unlimited support with real nonprofit expertise and 2-6 hour response times for every organization.
Yes. Zeffy gives you donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and donor management in one platform with zero fees. Funraise and Pledge It charge monthly fees plus transaction costs that add up quickly.
Funraise takes 5% plus card fees on every donation. Pledge It charges $150/month plus 2.9% transaction fees. With Zeffy, you keep 100% of donations and pay nothing monthly — that's thousands saved annually.
No. Zeffy includes auctions, raffles, and tap-to-pay in one platform at no cost. Other platforms require third-party integrations or separate hardware, creating more complexity and fees for your team.
Yes. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to all nonprofits with 2-6 hour response times. Funraise gates support by plan tier and Pledge It limits help to business hours only.
No. Zeffy is built for small nonprofit teams without tech backgrounds. Launch campaigns in under 30 minutes with no training required. Both competitors require more setup time and learning curves.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
