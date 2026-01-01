Funraise charges 5% platform fees plus monthly costs. Pledge takes 2.9% on gifts over $1,000 plus $5 monthly fees — $290 lost on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS Pledge
💸
Funraise takes 5% plus card fees, and Pledge charges you when donor tips don't cover costs. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes to your mission, not your tools.
🎟️
Funraise and Pledge require third-party tools or paid plans for raffles and auctions. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM in one place at no cost.
🤝
Funraise gates support by plan tier, and Pledge offers no dedicated nonprofit team or clear response times. Zeffy's support team responds in 2–6 hours with real nonprofit expertise, free for everyone.
Yes. Zeffy's Tap to Pay app lets anyone on your team accept payments from their phone at events. Both Funraise and Pledge require separate hardware setup and third-party integrations for in-person payments.
No. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s built right in with zero fees. Funraise and Pledge don't offer these features, forcing you to pay for additional platforms or workarounds.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and memberships in one platform with zero monthly fees. Both Funraise and Pledge charge monthly fees or require paid plans for full features.
With Zeffy, you keep the full $5,000. Funraise takes 5% plus processing fees, while Pledge charges 2.9% + $0.30 on donations over $1,000. That's hundreds lost to fees instead of your mission.
Zeffy offers free support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Funraise gates support behind paid plans, while Pledge lacks dedicated nonprofit expertise and clear response commitments.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice