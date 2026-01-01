Both platforms charge 5% platform fees, but OneCause requires $500+ upfront. Funraise costs $5,000 on every $100,000 raised — OneCause costs $5,500.
Funraise VS OneCause
Funraise takes 5% per gift, OneCause charges $2,995 upfront plus 5% platform fees. Zeffy is 100% free so every donation goes to your mission, not your software.
Funraise requires third-party integrations for auctions and raffles. OneCause is built for events only. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and CRM in one place at zero cost.
Funraise gates support by plan tier starting at $99/mo. OneCause reserves phone support for enterprise customers. Zeffy offers free unlimited support with 2-6 hour response times for every nonprofit, no matter your size.
Yes. Zeffy handles donations, events, memberships, raffles, auctions, and your online store in one platform at zero cost. Both Funraise and OneCause require paid plans for full features and charge platform fees that cut into your budget.
With Zeffy, you keep 100% of every dollar raised. Funraise takes 5% plus card fees, while OneCause charges 5% plus processing fees and requires thousands upfront. That's real money back to your mission.
Zeffy offers free, unlimited support to all nonprofits with fast response times. Both competitors gate their best support behind expensive enterprise plans, leaving smaller organizations waiting longer for help.
Yes. You own your donor data and can export it anytime. Zeffy makes it easy to import your contacts and donation history so you can pick up right where you left off without losing any information.
No. Zeffy is completely free to start and use forever. OneCause requires $200-$3,000 upfront plus ongoing fees, while Funraise charges monthly fees starting at $99. With Zeffy, you can start fundraising today at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
