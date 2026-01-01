Funraise takes 5% of every donation. MoneyDolly takes 20%. On $10,000 raised, that's $500 vs $2,000 going to software instead of your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS MoneyDolly
Funraise charges 5% platform fees and MoneyDolly takes 20% before funds reach your account. Zeffy covers all fees so your raffle, bake sale, or gala raises money for your mission, not your tools.
Funraise requires third-party integrations for raffles and auctions. MoneyDolly locks raffles and ticketing behind paid plans. Zeffy includes donations, raffles, ticketing, auctions, and product sales in one free platform.
Funraise and MoneyDolly only accept credit cards. Zeffy supports ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments with no card reader — so donors give how they want and you save on fees.
Zeffy is 100% free with no platform fees, processing fees, or monthly subscriptions. Other all-in-one platforms charge 5-20% platform fees plus processing costs. With Zeffy, every dollar raised goes to your mission.
Yes. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and online stores in one free platform. Most all-in-one platforms require paid plans or third-party integrations for these features, adding costs to your fundraiser.
Zeffy offers free support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Many all-in-one platforms gate support by plan tier or charge for phone support, leaving smaller organizations waiting longer for help.
Yes. Zeffy accepts Apple Pay, Google Pay, ACH bank transfers, and all major credit cards at zero cost. Funraise and MoneyDolly limit payment options or charge processing fees that cut into your donations.
No. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, and donor management for free. Other all-in-one platforms lock key features behind paid plans or charge monthly fees that drain your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
