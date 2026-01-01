Funraise takes 5% of every donation plus processing fees. Mightycause charges 1.99% + $0.30 per transaction. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,500 vs $990 on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS Mightycause
Funraise takes 5% plus card fees, Mightycause takes 2% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission instead of your tools.
Funraise and Mightycause require integrations or workarounds for raffles and auctions. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM in one platform at no cost.
Funraise gates support by plan tier and Mightycause reserves phone support for paid subscribers. Zeffy offers free, unlimited support with 2–6 hour response times for every nonprofit.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and online stores in one platform at zero cost. Both Funraise and Mightycause charge platform fees and require third-party tools for auctions and raffles, adding complexity and extra costs.
No. Zeffy gives you complete access to all features from day one with zero fees. Both Funraise and Mightycause gate their best features behind paid plans, forcing you to upgrade to unlock custom branding and advanced tools.
Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Both Funraise and Mightycause reserve priority support and phone access for paid subscribers, leaving free users with limited help options.
Yes. Zeffy's Tap to Pay app lets anyone on your team accept payments directly from their phone at events or in the community. Both Funraise and Mightycause require separate hardware and third-party integrations for in-person payments.
Yes. Zeffy provides the same fast, free support to every nonprofit regardless of size or fundraising volume. Both Funraise and Mightycause tier their support based on plan level, giving priority to paying customers.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
