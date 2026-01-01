Both platforms charge 5% platform fees, but Greater Giving adds $130/month plus setup costs. Funraise offers more year-round tools while Greater Giving focuses on events.
Funraise VS Greater Giving
Funraise takes 5% plus card fees, Greater Giving charges setup fees starting at $200 and monthly fees from $130. Zeffy is 100% free, so every donation goes to your mission instead of software costs.
Greater Giving is built for auction nights but charges separately for year-round giving. Funraise requires paid plans for full features. Zeffy handles donations, events, auctions, raffles, memberships, and CRM in one place at zero cost.
Funraise gates support and features by plan tier starting at $99/mo. Greater Giving requires paid subscriptions for full auction tools. Zeffy gives every nonprofit full access to all features, unlimited support, and zero fees from day one.
Yes. Zeffy handles donations, events, raffles, auctions, memberships, and donor management in one platform at zero cost. Both Funraise and Greater Giving charge platform fees and require paid plans for full features.
With Zeffy, you keep 100% of donations. Funraise takes 5% plus card fees, while Greater Giving charges 4% plus card fees plus monthly fees starting at $130. On $10,000 raised, that's $500-600+ saved with Zeffy.
No. Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Both competitors gate support behind paid plans and prioritize enterprise customers over small nonprofits.
Yes. Zeffy handles your gala, auctions, and ticketing plus donations, memberships, and donor management all year long at zero cost. Greater Giving focuses only on events while Funraise requires paid plans for full features.
Absolutely. Zeffy provides free support to all nonprofits with 2-6 hour response times. Both Funraise and Greater Giving gate support behind paid plans starting at $99-130/month.
