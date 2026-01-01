Funraise takes 5% of every donation. GiveSmart charges $3,000 annually plus 3.5% card fees. Both platforms eat into your budget before your mission gets funded.
Funraise VS GiveSmart
Funraise takes 5% per donation plus card fees. GiveSmart charges $3,000/year subscriptions plus 3.5% card fees. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes directly to your work.
Funraise requires paid plans starting at $99/month for full features. GiveSmart charges annual subscriptions from $1,396 to $3,000. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM at no cost.
Funraise and GiveSmart require third-party tools or complex workarounds for raffles and simple campaigns. Zeffy includes raffles, auctions, memberships, and year-round fundraising in one place with zero fees.
Yes. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, and memberships in one platform at zero cost. Unlike all-in-one platforms that charge thousands per year, Zeffy is 100% free so you can fundraise year-round without budget constraints.
Zeffy saves you thousands annually. While platforms like Funraise charge 5% plus monthly fees and GiveSmart costs $3,000+ per year plus processing fees, Zeffy is completely free with zero platform fees or subscriptions.
No. Zeffy includes everything in one place: donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management. You won't need multiple subscriptions or third-party integrations like other platforms require.
Yes. Zeffy provides unlimited support to all nonprofits regardless of size. While Funraise and GiveSmart gate support by plan tier and prioritize enterprise customers, Zeffy offers free live chat, email, and phone support to everyone.
Yes. Zeffy's tap-to-pay app lets anyone on your team accept payments from their phone with zero fees. Funraise and GiveSmart require separate hardware setup and third-party integrations for in-person payments.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
