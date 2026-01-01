Funraise takes 5% platform fees plus processing costs. Give Lively passes 2.2% processing fees to donors. Both charge fees that cut into your fundraising.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS Give Lively
💸
Funraise takes 5% plus monthly fees starting at $99. Give Lively passes processing costs to donors at checkout. Zeffy covers every fee so 100% of every donation goes to your mission.
🎟️
Funraise and Give Lively require third-party platforms for raffles and auctions. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one place at no cost.
🤝
Funraise gates support by plan tier and prioritizes enterprise customers. Give Lively offers email and chat only with slower response times during busy seasons. Zeffy provides free, unlimited support from nonprofit experts who respond when you need help most.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and donor management in one platform at zero cost. Both Funraise and Give Lively require separate tools for raffles and auctions, creating extra setup and often additional fees.
With Zeffy, you keep 100% of every donation — we cover all processing fees. Funraise takes a 5% platform cut plus card fees. Give Lively passes processing fees to donors, which can reduce giving.
Zeffy provides free, unlimited support with 2-6 hour response times from nonprofit experts. Funraise gates support by plan tier, while Give Lively's response times slow during peak seasons when you need help most.
Yes. Zeffy's Tap to Pay app lets anyone on your team accept payments directly from their phone at galas, walks, or community events. Both Funraise and Give Lively require separate hardware and third-party setup for in-person payments.
No. Zeffy covers all fees so donors see exactly what they're giving to your cause. Give Lively passes processing fees to donors at checkout, while Funraise takes a 5% cut plus card fees from every gift.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
