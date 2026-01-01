Funraise takes 5% of every donation plus processing fees. CauseVox charges $250/month before you raise a dollar. Both cut into your budget — $2,500 gone on every $50,000 raised with Funraise.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS CauseVox
💸
Funraise takes 5% of every donation and CauseVox charges $250/month for full features. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes directly to your mission.
🎟️
Funraise and CauseVox require third-party tools or paid plans to run raffles and auctions. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM in one place at no cost.
🤝
Funraise prioritizes enterprise customers and CauseVox gates support by plan tier. Zeffy offers free, unlimited support with 2–6 hour response times for every nonprofit, no matter your size.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and CRM in one platform at zero cost. Both Funraise and CauseVox charge monthly fees starting at $99-$250 to access full features, which means you're paying before you even start raising funds.
Zeffy is 100% free with no monthly fees, platform fees, or processing fees. Funraise takes 5% plus monthly fees, while CauseVox charges up to $250/month plus processing fees. With Zeffy, every dollar raised goes to your mission.
Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Both Funraise and CauseVox gate support by plan tier, prioritizing paid customers while smaller organizations often wait longer for help.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments at zero cost. Both Funraise and CauseVox limit payment options and require separate hardware or third-party setup for in-person giving.
No. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and CRM tools at zero cost year-round. Funraise and CauseVox charge monthly fees starting at $99-$250 to unlock full features, creating ongoing costs that eat into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice