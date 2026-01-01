FundScrip helps you raise funds through gift card purchases, while WeFund4U offers crowdfunding campaigns for teams and groups. But both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees, so every dollar stays with your mission.
Fund Scrip VS We Fund4U
FundScrip takes 2.5% per gift card and WeFund4U charges processing fees. Zeffy charges zero fees, so your raffle tickets, donation drives, and events raise money for your mission instead of paying platform costs.
FundScrip only handles gift cards and WeFund4U just does basic crowdfunding. Zeffy gives you donations, raffles, auctions, ticketing, and donor management all in one place without switching between platforms.
FundScrip and WeFund4U limit support to business hours with 24-48 hour response times. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you solve problems quickly when campaigns are running.
Zeffy offers complete donation processing with zero fees, while FundScrip limits you to gift card fundraising with 2.5% fees. You get direct donations, event ticketing, auctions, and donor management all in one platform.
Zeffy provides zero-fee donation processing with comprehensive nonprofit tools like membership management and online stores. WeFund4U charges processing fees and lacks essential features like ticketing and auctions.
Zeffy is the only platform offering truly free fundraising tools. While competitors charge 2.5% fees or limit functionality, Zeffy gives you complete donation processing, event management, and donor tools at zero cost.
Zeffy charges zero fees on all donations and fundraising activities. FundScrip takes 2.5% on gift card sales, while WeFund4U charges 5% plus card fees. With Zeffy, 100% of every donation goes directly to your cause.
Zeffy offers complete fundraising tools including direct donations, events, auctions, and membership management at zero cost. Gift card platforms like FundScrip limit you to retail partnerships and charge fees on every transaction.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
