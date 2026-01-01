FundScrip helps supporters fundraise through gift card purchases, while Vanco processes online donations — but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees, so you keep 100% of every donation for your mission.
Fund Scrip VS Vanco
FundScrip takes 2.5% per gift card and Vanco charges 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
FundScrip limits you to gift card fundraising and Vanco only processes basic donations. Zeffy handles donations, raffles, events, and memberships all in one place.
FundScrip and Vanco restrict support to business hours with slow response times. Zeffy offers unlimited email support with real humans who understand nonprofits.
FundScrip limits you to gift card fundraising with 2.5% fees per card. Zeffy offers direct donations, events, memberships, and online stores with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Vanco charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Zeffy provides the same donation processing, events, and donor management tools with zero platform fees. You keep 100% of every donation raised.
Unlike FundScrip's gift card model or Vanco's fee structure, Zeffy offers complete fundraising tools including donations, events, raffles, and peer-to-peer campaigns. All with zero platform fees and 24/7 support.
FundScrip limits you to gift card sales with 2.5% fees on every purchase. Zeffy gives you direct donations, events, memberships, and online stores with zero platform fees. You keep 100% of what you raise.
Vanco charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Zeffy processes the same donations and events with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our mission instead.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
