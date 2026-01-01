FundScrip helps you raise funds through gift card purchases, while Streamlabs Charity focuses on live streaming donations. Both charge processing fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar donated stays with your mission.
Fund Scrip VS Streamlabs Charity
FundScrip takes 2.5% on gift cards and Streamlabs Charity charges processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
FundScrip only handles gift cards and Streamlabs Charity only does livestream donations. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer in one platform.
FundScrip limits support to business hours and Streamlabs Charity offers no phone support. Zeffy provides unlimited email and phone support whenever you need help.
Zeffy offers 100% free donation processing with no fees, while FundScrip charges 2.5% on gift card purchases. You get direct donations, event ticketing, and donor management all in one platform instead of just gift card fundraising.
Zeffy provides zero-fee donation processing for all nonprofits, while Streamlabs Charity charges processing fees. You get comprehensive fundraising tools like events, auctions, and peer-to-peer campaigns, not just livestream donations.
Zeffy is the only platform offering truly free donation processing with no hidden fees. Donors can leave voluntary contributions to support our mission. You get complete fundraising tools without paying percentage fees that eat into your donations.
Zeffy charges zero fees on all donations, while FundScrip takes 2.5% on gift card purchases and Streamlabs Charity charges 2.9% plus $0.30 per transaction. Every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy gives you complete fundraising tools including direct donations, events, auctions, and peer-to-peer campaigns. Gift card platforms like FundScrip limit you to retail partnerships and don't offer comprehensive nonprofit management features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
