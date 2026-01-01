FundScrip helps supporters fundraise through gift card purchases, while SecureGive focuses on church giving with fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fund Scrip VS Secure Give
💯
FundScrip takes 2.5% of every gift card purchase and SecureGive charges processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
FundScrip only handles gift cards and SecureGive lacks auctions, raffles, and stores. Zeffy includes donations, events, memberships, and peer-to-peer in one platform.
💬
FundScrip and SecureGive limit support to business hours with slow response times. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
FundScrip limits you to gift card fundraising with 2.5% fees per purchase. Zeffy offers direct donations, event ticketing, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees, so 100% of donations reach your cause.
SecureGive charges processing fees and limits support by plan tier. Zeffy provides unlimited support and zero platform fees across all fundraising tools, helping small nonprofits keep more money for their mission.
Unlike FundScrip's gift card focus or SecureGive's church-only approach, Zeffy offers donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores all in one platform with zero fees.
FundScrip limits you to gift card sales with 2.5% fees eating into every purchase. Zeffy gives you direct donations, event tickets, and membership sales with zero platform fees, so every dollar goes to your mission.
SecureGive charges $149 monthly plus processing fees and only serves churches. Zeffy works for all nonprofits with zero platform fees and includes everything you need: donations, events, auctions, and stores in one place.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
