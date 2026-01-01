FundRazr and YouCaring (now part of GoFundMe) help nonprofits raise money online, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you powerful crowdfunding tools, donation forms, and donor management with zero fees — so every dollar donated stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FundRazr VS YouCaring
💯
FundRazr charges 5% platform fees plus card processing, while YouCaring takes 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
FundRazr and YouCaring focus on basic crowdfunding campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, and donor management in one platform.
🤝
FundRazr offers limited email support and YouCaring provides delayed responses. Zeffy gives you unlimited phone and email support at no extra cost.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not crowdfunding. You get comprehensive fundraising tools including events, memberships, and donor management with zero platform fees. Crowdfunding platforms charge 5%+ fees and lack the ongoing donor relationship tools nonprofits need.
FundRazr charges 5% platform fees plus card processing fees on every donation. Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. This means more of your donations stay with your cause instead of going to fees.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that focus on one-time campaigns, Zeffy offers event ticketing, membership management, online stores, auctions, and donor CRM. You get everything needed to build lasting donor relationships and diversify your fundraising.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone support during business hours at no extra cost. FundRazr limits phone support to premium users and charges fees on top of support costs. You get better help without paying more.
Crowdfunding platforms like FundRazr are built for short-term campaigns, not sustainable nonprofit growth. Zeffy offers donor management, event ticketing, memberships, and auctions with zero platform fees so you can build lasting relationships and diversify revenue streams.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice