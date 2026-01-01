FundRazr and WhyDonate help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FundRazr VS Whydonate
FundRazr takes 5% plus card fees, while Whydonate charges card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so donors give 100% to your cause.
FundRazr and Whydonate focus on crowdfunding campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, and online stores all in one platform.
FundRazr and Whydonate offer limited support tiers and help centers. Zeffy provides unlimited phone and email support for every user.
Zeffy operates on a different model than FundRazr or Whydonate. While they charge 5% platform fees or processing fees that eat into your donations, Zeffy is completely free. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, keeping 100% of your fundraising dollars for your cause.
Yes, Zeffy combines crowdfunding, event ticketing, auctions, raffles, online stores, and membership management in one platform. Instead of paying for multiple tools like crowdfunding platforms plus separate ticketing and auction software, you get everything with zero fees and integrated donor management.
Zeffy charges zero fees on donations, while FundRazr takes 5% platform fees plus card processing fees. This means more money goes directly to your cause. Plus, Zeffy offers comprehensive tools like event ticketing, online stores, and auctions that FundRazr doesn't provide.
While both platforms offer crowdfunding, Zeffy provides a complete fundraising suite with zero fees on all donations. Whydonate charges card processing fees and lacks essential tools like event ticketing, auctions, and membership management that nonprofits need to diversify their revenue.
Yes, unlike typical crowdfunding platforms, Zeffy is a complete fundraising solution. You can sell event tickets, run auctions and raffles, manage memberships, operate an online store, and collect donations - all with zero platform fees and integrated donor management.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
