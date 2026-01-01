FundRazr and SpotFund help you create crowdfunding campaigns, but they take a cut of every donation through platform and processing fees. Zeffy gives you powerful crowdfunding tools plus donor management, event ticketing, and email marketing — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FundRazr VS SpotFund
💯
FundRazr charges 5% platform fees plus card fees, while SpotFund takes card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
FundRazr and SpotFund only handle crowdfunding campaigns. Zeffy offers donations, raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores all in one platform.
🤝
FundRazr and SpotFund provide basic contact collection with limited follow-up tools. Zeffy includes donor management, email templates, and automated acknowledgments to strengthen relationships.
Unlike crowdfunding platforms that charge 5% platform fees plus card processing fees, Zeffy is completely free for nonprofits. You keep 100% of every donation while getting comprehensive fundraising tools beyond just campaign pages.
Yes. While FundRazr and SpotFund only offer campaign pages, Zeffy provides event ticketing, online stores, auctions, raffles, peer-to-peer fundraising, and donor management all in one platform at zero cost.
Crowdfunding platforms offer basic contact collection with limited donor insights. Zeffy includes full donor management and CRM tools to track relationships, engagement history, and communication preferences at no extra cost.
FundRazr charges 5% platform fees plus card processing fees on every donation. SpotFund charges card fees that reduce your total. Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Crowdfunding platforms limit you to campaign pages only. When you need events, auctions, or donor management, you'll pay for multiple tools. Zeffy grows with you, offering everything in one free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice