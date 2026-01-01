FundRazr VS Spacehive

La ruche de l'espace

Crowdfunding Platforms Features
Campaign Builder: FundRazr ✓, Spacehive ✗ Social Sharing & Link Generator: FundRazr ✓, Spacehive ✓
Fundraising Goal Tracker: FundRazr ✓, Spacehive ✓ Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility): FundRazr ✓, Spacehive ✓ Peer-to-peer fundraising: FundRazr - Information not available, Spacehive - Information not available Upload Videos & Photos: FundRazr ✗, Spacehive ✓ Donor Comments & Encouragement Wall: FundRazr ✓, Spacehive ✓
Custom Donor Communications: FundRazr ✓, Spacehive ✗ Branded, Embeddable Fundraising Forms: FundRazr ✓, Spacehive ✗ Donation Dedication Options: FundRazr ✓, Spacehive ✓

Pricing
FundRazr: 5% platform fee plus card fees per gift
Spacehive: 7.5% platform cut plus card fees

Processing fees:
FundRazr: 2.9% + $0.30 per transaction (charged by PayPal/Stripe; nonprofits may qualify for reduced rates)
Spacehive: 2.9% Card payments (charged by Stripe)

Platform fees:
FundRazr: 0% - Pricing varies by model
Spacehive: 7.5% (+VAT) of project target

Monthly fees:
FundRazr: $0 - No monthly, yearly, or hidden fees
Spacehive: N/A - Fees only charged on successful campaigns

Value for money:
FundRazr: 4.8
Spacehive: N/A

Features
FundRazr: 4.8/5 - Straightforward donation platform, but limited features beyond basic fundraising campaigns.
Spacehive: N/A - Crowdfunding-focused tool with basic campaign support; requires external tools for ticketing and events.

Donations:
FundRazr: FundRazr offers basic donation collection with limited customization options and charges processing fees on every transaction
Spacehive: Spacehive focuses on crowdfunding campaigns with project-based fundraising. Basic donation collection available but limited recurring giving options.

Ticketing:
FundRazr: No event ticketing capabilities - you'll need a separate platform to sell tickets for your nonprofit events
Spacehive: No event ticketing capabilities. Spacehive is built for crowdfunding projects, not managing events or selling tickets.

Peer-to-Peer Fundraising:
FundRazr: Basic peer-to-peer fundraising tools with limited customization and supporter engagement features
Spacehive: Limited peer-to-peer features. Supporters can share campaigns, but lacks dedicated tools for fundraisers to create their own pages.

Auctions:
FundRazr: No auction capabilities available - you'll need to use a completely different platform for fundraising auctions
Spacehive: Spacehive doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.

Raffles:
FundRazr: No built-in raffle functionality - requires third-party integrations or manual management outside the platform
Spacehive: No raffle or lottery functionality available. You'd need third-party tools and manual processes to run raffles for your nonprofit.

Online store:
FundRazr: Limited merchandise selling features with basic product listings and checkout functionality
Spacehive: No built-in online store capabilities. Spacehive focuses on crowdfunding campaigns rather than selling products or merchandise.

Memberships:
FundRazr: Limited membership features - mainly focuses on one-time campaign donations rather than ongoing member relationships
Spacehive: Limited membership features - primarily focused on one-time crowdfunding campaigns rather than ongoing member relationships

Donor Management/CRM:
FundRazr: Simple donor tracking within campaigns, but limited CRM features for building long-term relationships
Spacehive: Basic supporter contact information - lacks comprehensive donor tracking and relationship management features

Emails & Newsletter:
FundRazr: Basic email updates to campaign supporters, but lacks robust newsletter tools for broader donor communication
Spacehive: Basic email updates to campaign supporters - no advanced email marketing or segmentation tools for nonprofits

Payment Processing:
FundRazr: Charges 2.9% + $0.30 per transaction plus additional platform fees, reducing funds available for your cause
Spacehive: Charges 5% platform fee plus payment processing fees on all donations received through campaigns

Payment methods
FundRazr: Credit cards and mobile wallets only
Spacehive: Credit cards only, no digital wallets

Credit Card Payments:
FundRazr: Supported - Accepts major credit cards through integrated payment processing for donations
Spacehive: Supported - Accepts major credit cards through Stripe integration

Apple Pay & Google Pay:
FundRazr: Supported - Offers mobile wallet payment options for donor convenience
Spacehive: Not specified - Digital wallet support unclear on their platform

ACH / Bank Transfers:
FundRazr: Not supported - FundRazr focuses on credit card processing for crowdfunding campaigns
Spacehive: Not supported - Spacehive focuses on civic crowdfunding with limited payment options

Tap to Pay App:
FundRazr: Not supported - FundRazr is web-based crowdfunding platform without in-person payment features
Spacehive: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available

Customer Support
Spacehive: N/A

Unlimited Support:
Spacehive: Spacehive does not offer unlimited support - assistance is limited based on plan type

Phone Support / Office Hours:
Spacehive: Spacehive does not provide phone support or scheduled office hours for users

Webinars:
Spacehive: Spacehive provides occasional webinars and training sessions for project creators

Help Center:
Spacehive: Spacehive maintains a help center with guides and FAQs for crowdfunding best practices

Email:
Spacehive: Spacehive offers email support for users with questions or technical issues

Nonprofit-Focused Support Team:
Spacehive: Email-only support with plan-based limitations and no phone or live help available