FundRazr and Spacehive help you crowdfund for your cause, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you powerful crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FundRazr VS Spacehive
💯
FundRazr takes 5% and Spacehive takes 7.5% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes to your mission.
🎪
FundRazr and Spacehive only handle basic donations. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, and memberships all in one place.
☎️
FundRazr and Spacehive offer limited email support. Zeffy provides unlimited phone and email support to help your campaigns succeed.
Zeffy is completely free - no platform fees, no hidden costs. FundRazr takes 5% plus card fees, and Spacehive takes 7.5% plus fees from every donation. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution, but 100% of your fundraising goes to your cause.
Unlike FundRazr and Spacehive that focus on single campaigns, Zeffy supports your nonprofit's full fundraising needs year-round. Run events, manage donors, sell merchandise, and accept recurring donations - all from one free platform built specifically for nonprofits.
Zeffy is 100% free with no platform fees, while FundRazr takes 5% and Spacehive takes 7.5% of every donation. You keep every dollar raised for your cause, plus get comprehensive nonprofit tools beyond basic crowdfunding.
Yes. While FundRazr and Spacehive focus mainly on campaign-based fundraising, Zeffy offers event ticketing, online stores, membership management, auctions, and donor CRM - all in one platform at zero cost.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. Unlike FundRazr's limited business hours or Spacehive's basic email support, we're here when you need us most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
