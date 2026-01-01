FundRazr and Schoolfundr both help schools run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your students and programs. Zeffy gives you the same crowdfunding tools plus event ticketing, donor management, and email follow-ups — all with zero fees so every dollar raised stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FundRazr VS Schoolfundr
💯
FundRazr charges 5% platform fees plus card fees, and Schoolfundr takes card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising budget goes to your mission.
🧰
FundRazr and Schoolfundr only handle basic donations, forcing you to juggle multiple platforms for events, raffles, and donor management. Zeffy includes everything you need.
💬
FundRazr and Schoolfundr offer limited support with response delays. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed with every campaign.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero platform fees, comprehensive fundraising tools (donations, events, memberships, online store), and dedicated nonprofit support. FundRazr charges 5% platform fees plus card fees, eating into your donations.
Zeffy charges zero platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our mission. FundRazr takes 5% plus card fees, while Schoolfundr charges card fees on every gift. With Zeffy, 100% of donations go to your cause.
Yes. Unlike single-purpose crowdfunding platforms, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit: donation forms, event ticketing, membership management, online store, auctions, raffles, and donor CRM. You get everything in one platform instead of juggling multiple tools.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. You get live chat, phone support, and dedicated training. FundRazr and Schoolfundr offer limited support with response times that vary by plan level.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns. Zeffy is designed for year-round nonprofit operations with donor CRM, recurring donations, event management, and membership tools. You build lasting relationships, not just single campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
