FundRazr and Kickstarter help nonprofits run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FundRazr VS Kickstarter
💯
FundRazr and Kickstarter take 5% of every donation plus card fees. Zeffy charges zero platform fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🏛️
Kickstarter's all-or-nothing model and FundRazr's project focus don't fit ongoing nonprofit needs. Zeffy offers donations, memberships, events, and donor management.
☎️
FundRazr limits email support and Kickstarter takes days to respond. Zeffy provides unlimited phone and email support during business hours.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike crowdfunding platforms that charge 5% fees and focus on one-time campaigns, Zeffy offers ongoing donation management, donor CRM, and event ticketing without any platform fees.
Zeffy charges zero platform fees while FundRazr and Kickstarter both take 5% plus payment processing fees from every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, keeping 100% of your fundraising for your mission.
Yes, Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including recurring donations, event ticketing, online stores, auctions, raffles, and donor management. Crowdfunding platforms like FundRazr and Kickstarter focus only on campaign-based fundraising.
Zeffy provides year-round fundraising tools including donor management, recurring donations, event ticketing, online stores, and auctions. Crowdfunding platforms focus only on short-term campaigns, leaving you without tools for ongoing supporter engagement.
With Zeffy, you keep full access to donor data and can build lasting relationships through our CRM tools. Crowdfunding platforms like FundRazr and Kickstarter offer limited donor tracking, making it harder to engage supporters after campaigns end.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
