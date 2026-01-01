FundRazr and HandUp help nonprofits run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you powerful crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
FundRazr VS HandUp
FundRazr takes 5% platform fees plus card processing costs, and HandUp charges donors 8% on every gift. Zeffy charges zero fees, so your campaign actually raises money for your mission.
FundRazr and HandUp only handle basic donations and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
FundRazr limits phone support to premium users, and HandUp offers no phone support at all. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization.
Zeffy is completely free for nonprofits. While FundRazr charges 5% plus card fees and HandUp takes 8% per gift, Zeffy has zero platform fees. Your donors have the option to leave a voluntary contribution to support our mission, but 100% of your fundraising goes directly to your cause.
Unlike crowdfunding platforms that only handle campaigns, Zeffy is a complete fundraising toolkit. You get donations, events, auctions, raffles, online stores, and donor management all in one place. No need for multiple platforms or paying separate fees for different fundraising activities.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction costs, no hidden charges. While FundRazr takes 5% plus card fees and HandUp charges 8% per gift, every dollar donated through Zeffy goes directly to your cause. Plus, you get a complete fundraising toolkit beyond just crowdfunding.
Yes. Unlike FundRazr and HandUp which focus only on crowdfunding, Zeffy offers event ticketing, online stores, auctions, raffles, peer-to-peer fundraising, and donor management - all in one platform. You won't need multiple tools or pay separate fees for different fundraising activities.
Zeffy provides unlimited email and chat support for all users, plus phone support and training resources. FundRazr limits support based on your plan, and HandUp offers basic email help only. Your donors also have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy's mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
