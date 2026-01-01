FundRazr and GiveSendGo help you run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you powerful crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FundRazr VS GiveSendGo
FundRazr takes 5% plus card fees and GiveSendGo charges 2.7% plus 30¢ per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
FundRazr and GiveSendGo only handle crowdfunding campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, memberships, and donor management in one platform.
FundRazr offers limited support by plan level and GiveSendGo provides basic email help. Zeffy gives unlimited support with real humans who understand nonprofits.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero platform fees, comprehensive fundraising tools (events, auctions, memberships), and donor management - all in one place. Crowdfunding platforms charge 5-7% in fees and lack the ongoing donor relationship tools nonprofits need.
Zeffy charges zero platform fees - you keep 100% of donations. FundRazr takes 5% plus card fees, while GiveSendGo charges 2.7% plus 30¢ per gift. For a $10,000 campaign, you'd lose $500-700 to fees with them, but keep every dollar with Zeffy when donors leave a voluntary contribution.
Yes, Zeffy goes far beyond basic crowdfunding. You can run events, auctions, raffles, sell merchandise, manage memberships, and build lasting donor relationships - all with zero fees. Crowdfunding platforms focus on single campaigns and lack these essential nonprofit tools.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. You get live chat, phone calls, and dedicated help without extra fees. Crowdfunding platforms offer limited support that varies by plan, leaving you stuck when you need help most.
Zeffy helps you build lasting relationships with comprehensive donor management and CRM tools. Crowdfunding platforms focus on single campaigns and provide limited donor data. With Zeffy, you can track giving history, send newsletters, and nurture supporters year-round.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
