FundRazr and Fundly help you create crowdfunding campaigns, but they take a cut of every donation through platform and processing fees. Zeffy gives you powerful fundraising tools — donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every dollar raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FundRazr VS Fundly
💯
FundRazr charges 5% platform fees and Fundly takes transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
FundRazr and Fundly only handle basic donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
🤝
FundRazr and Fundly limit support by plan level. Zeffy provides unlimited email support and live chat to all users at no extra cost.
Zeffy is completely free - no platform fees, no monthly costs, no transaction charges. FundRazr takes 5% plus card fees from every donation, while Fundly charges card fees plus additional costs. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike FundRazr and Fundly that only handle basic crowdfunding, Zeffy is a complete nonprofit toolkit. You get donations, events, memberships, online stores, auctions, and raffles - all free. No need to juggle multiple platforms or pay separate fees for different fundraising activities.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. While FundRazr takes 5% plus card fees and Fundly charges transaction fees, every dollar donated goes directly to your cause. Plus, you get complete fundraising tools, not just basic crowdfunding.
Yes! Unlike FundRazr and Fundly that focus only on crowdfunding, Zeffy offers ticketing, memberships, online stores, auctions, and raffles - all at zero cost. You can run your entire fundraising operation from one platform instead of paying for multiple tools.
Zeffy provides unlimited email support and comprehensive resources at no cost. While FundRazr and Fundly limit support based on plan levels or charge extra, we believe every nonprofit deserves excellent help regardless of budget size.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
