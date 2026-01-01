Fundraise Up and Wonderful both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation without any processing or platform charges.
Fundraise Up VS Wonderful.org
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing costs, while Wonderful.org limits you to basic donations only. Zeffy gives you zero fees across all fundraising activities.
Fundraise Up and Wonderful.org require separate platforms for auctions, raffles, and events. Zeffy handles donations, ticketing, raffles, and online stores without extra tools.
Fundraise Up limits support by plan tier, and Wonderful.org offers basic business hours help. Zeffy provides unlimited email and phone support for every organization.
Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, monthly costs, or hidden charges. Fundraise Up charges 4% platform fees plus processing fees on every donation. Plus, Zeffy includes everything you need: donations, events, stores, raffles, and memberships in one platform.
While Wonderful.org offers fee-free donations for UK charities, Zeffy provides the same zero-fee model globally with more fundraising tools. You get donations, event ticketing, online stores, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns - all free, not just basic donation processing.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of your donations reach your cause.
Zeffy provides unlimited email and phone support during business hours for all users at no cost. Wonderful.org offers standard support with limited hours and response time restrictions. Our team understands nonprofits and responds quickly to help you succeed.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, raffles, auctions, memberships, and peer-to-peer fundraising - all in one platform. Fundraise Up and Wonderful.org focus mainly on donations, requiring you to use multiple platforms and pay additional fees for other fundraising needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
