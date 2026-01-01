Fundraise Up and WeFund4U both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides the same fundraising features — donation forms, recurring giving, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Fundraise Up VS We Fund4U
Fundraise Up charges 4% plus card fees, WeFund4U takes processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
Fundraise Up lacks auctions and raffles, WeFund4U misses ticketing and stores. Zeffy includes everything you need in one platform.
Fundraise Up limits phone support to higher tiers, WeFund4U offers basic business hours only. Zeffy provides unlimited support for all users.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction fees, no hidden costs. Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation, which can cost your organization thousands annually.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during business hours, plus comprehensive help resources. WeFund4U only offers limited business hours email support with basic documentation.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, online store, raffles, auctions, memberships, and peer-to-peer fundraising - all free. Fundraise Up and WeFund4U focus mainly on donations and lack many of these features.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no platform fees or transaction costs. While Fundraise Up charges 4% platform fees plus card fees and WeFund4U takes 5% plus card fees, Zeffy keeps every dollar for your cause through optional donor contributions.
A nonprofit raising $50,000 annually would save $2,000-2,500 in platform fees alone by using Zeffy instead of Fundraise Up or WeFund4U. That's funding for programs, not platform costs eating into your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
