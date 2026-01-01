Fundraise Up and TotalGiving both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Fundraise Up VS Totalgiving
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing costs, while Totalgiving takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution that keeps our platform running.
Fundraise Up and Totalgiving focus only on donations, forcing you to find separate tools for auctions, raffles, ticketing, and online stores. Zeffy includes everything you need to run successful campaigns without switching between platforms.
Fundraise Up limits support by subscription tier, and Totalgiving only offers business hours help. Zeffy provides unlimited email support and live chat to all users, plus regular training webinars to help you succeed.
Zeffy is 100% free - no platform fees, no transaction fees, no monthly costs. Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. For a $10,000 campaign, that's $400+ in fees with Fundraise Up versus $0 with Zeffy.
While Totalgiving is free for UK charities, Zeffy offers more fundraising tools in one platform - donations, events, auctions, raffles, and online stores. Plus, Zeffy works globally and provides unlimited support, not just business-hours help.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction fees, no hidden costs. Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation, which means less money reaches your cause. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy provides unlimited support through multiple channels - email, live chat, and phone - whenever you need help. Totalgiving only offers limited business-hours support, which can leave you stuck when issues arise during evenings, weekends, or busy campaign periods.
Yes! Zeffy is an all-in-one platform offering donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, online stores, and peer-to-peer fundraising - all at zero cost. Fundraise Up and Totalgiving focus mainly on donations, requiring you to pay for additional tools to run complete fundraising campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
