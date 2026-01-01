Fundraise Up VS Streamlabs Charity

Streamlabs Charity

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option Recurring/Monthly Donations Suggested Levels & Custom Donation Amounts Custom Forms Builder Donate button / Donation Link Mobile‑Friendly Donation Experience
Embeddable donation forms Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets Secure Payment Processing

Pricing
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction
Platform fees: 0%
Monthly fees: None
Value for money: 4

Features
4.8/5 - Powerful but complex. Requires integration setup and ongoing configuration for most features. 4.1/5 - Built for streamers, not nonprofits. Limited features and steep learning curve for traditional fundraising.

Donations
Fundraise Up focuses on donation optimization with AI-powered tools, smart checkout flows, and donor retention features. However, their platform charges processing fees on top of payment processor costs, which can eat into your donation revenue. They primarily serve larger organizations with complex fundraising needs.

Streamlabs Charity focuses on live streaming donations with basic donation forms. Limited customization options and fewer payment methods compared to dedicated nonprofit platforms.

Ticketing
Fundraise Up doesn't offer event ticketing capabilities. You'd need to integrate with separate ticketing platforms or use additional tools to sell event tickets, creating more complexity and potential additional costs for your organization.

Streamlabs Charity doesn't offer event ticketing functionality. You'd need additional software to sell tickets and manage event attendance.

Peer-to-Peer Fundraising
Fundraise Up offers peer-to-peer fundraising tools that allow supporters to create their own fundraising pages. However, these features come with their standard processing fees, and the setup can be complex for smaller organizations without dedicated tech resources.

Limited peer-to-peer fundraising tools. Primarily designed for individual streamers rather than organized nonprofit peer-to-peer campaigns.

Auctions
Fundraise Up doesn't provide auction functionality. Organizations looking to run silent auctions, live auctions, or online bidding events would need to use separate auction platforms, creating disconnected donor experiences and data silos.

Streamlabs Charity doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and follow up with supporters.

Raffles
No raffle functionality is available through Fundraise Up. Running raffles would require using third-party tools or manual processes, making it harder to track raffle sales alongside your other fundraising efforts in one place.

No built-in raffle or contest management features. You'd need separate tools to run raffles and track ticket sales legally.

Online store
Fundraise Up doesn't include e-commerce or online store features. Selling merchandise, branded items, or other products would require separate platforms and additional integrations, increasing your operational complexity.

Streamlabs Charity doesn't include e-commerce capabilities. You'd need third-party solutions to sell merchandise or products for your nonprofit.

Memberships
Fundraise Up doesn't offer membership management features. You'll need separate software to handle recurring memberships and member communications.

Not available - Streamlabs Charity focuses on livestream donations and doesn't offer membership management tools

Donor Management/CRM
Basic donor data collection and segmentation. Limited CRM features compared to dedicated nonprofit management platforms.

Basic donor tracking through streaming platforms only - no comprehensive donor database or relationship management

Emails & Newsletter
No built-in email marketing tools. You'll need to integrate with third-party platforms like Mailchimp or Constant Contact for donor communications.

No built-in email marketing or newsletter capabilities - you'd need separate tools to communicate with donors

Payment Processing
Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees. Supports major payment methods but charges processing fees on every donation.

Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees. Supports major payment methods but charges processing fees on every donation. Supports major payment methods but charges processing fees on every donation.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees. Supports major payment methods but charges processing fees on every donation.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Credit cards and digital wallets, but no in-person payments
Online payments only, no ACH or in-person options

Credit Card Payments
Yes - Accepts all major credit cards with optimized checkout forms
Supported - Accepts credit and debit cards through their donation platform for livestream fundraising

Apple Pay & Google Pay
Yes - Offers Apple Pay, Google Pay, and other digital wallet options
Supported - Offers digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay for donor convenience

ACH / Bank Transfers
Yes - Supports bank transfers and ACH payments for recurring donations
Not supported - Streamlabs Charity focuses on livestream donations, not traditional ACH bank transfers

Tap to Pay App
No - Focuses on online donations, no mobile tap-to-pay functionality
Not supported - No mobile tap-to-pay functionality as platform is designed for online streaming donations

Customer Support
4.8/5
4.1/5

Unlimited Support
Fundraise Up limits support based on subscription tier and response times
Streamlabs Charity does not offer unlimited support - support is limited based on plan tier

Phone Support / Office Hours
Fundraise Up offers phone support for higher-tier plans during business hours
Streamlabs Charity does not offer phone support or scheduled office hours for users

Webinars
Fundraise Up provides occasional product training webinars for enterprise clients
Streamlabs Charity provides occasional training sessions and educational webinars for users

Help Center
Fundraise Up maintains a knowledge base with articles and setup guides
Streamlabs Charity maintains a help center with articles and guides for common questions

Email
Fundraise Up offers email support with response times varying by plan level
Streamlabs Charity offers email support for users with questions or technical issues

Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan — priority help for top-tier users
Platform designed for streamers, not mission-driven teams