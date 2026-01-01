Fundraise Up and Streamlabs Charity both help you collect donations, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundraise Up VS Streamlabs Charity
💯
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing costs, while Streamlabs Charity limits you to basic streaming donations. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Fundraise Up lacks auctions, raffles, and ticketing, while Streamlabs Charity offers only basic donation forms. Zeffy includes donations, events, raffles, online stores, and peer-to-peer campaigns in one platform.
📞
Fundraise Up limits support by subscription tier, while Streamlabs Charity offers no phone support. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls for all users at no extra cost.
Zeffy charges zero platform fees, while Fundraise Up takes 4% plus card fees from every donation. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits with tools like event ticketing, auctions, and donor management. Streamlabs Charity is designed for streamers, not mission-driven teams running comprehensive fundraising campaigns.
Zeffy offers everything nonprofits need in one platform - donations, events, auctions, raffles, and stores - with zero platform fees. Other platforms charge fees or require multiple tools, creating complexity and reducing your impact.
Fundraise Up charges 4% plus card fees, while Streamlabs Charity takes 2.9% plus $0.30 per gift. Zeffy charges zero platform fees. On a $10,000 fundraising goal, you'd lose $400+ to Fundraise Up or $320+ to Streamlabs Charity, but keep every dollar with Zeffy.
Yes. Zeffy includes donations, event ticketing, auctions, raffles, online stores, and donor management in one platform. Fundraise Up and Streamlabs Charity focus only on donations, forcing you to juggle multiple tools and vendors for complete fundraising campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice