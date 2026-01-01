Fundraise Up and SecureGive both offer donation tools, but their fees can take a significant cut from every gift. Zeffy provides the same donation capabilities — online forms, recurring giving, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundraise Up VS Secure Give
💯
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing, while SecureGive costs $149/month plus fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Fundraise Up and SecureGive only handle donations, forcing you to juggle separate platforms for events, raffles, and merchandise. Zeffy includes everything you need to fundraise.
🤝
Fundraise Up and SecureGive limit support by plan tier with delayed response times. Zeffy provides unlimited email and phone support to help you succeed, not upsell you.
Zeffy is 100% free for nonprofits with all features included. Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees, while SecureGive costs $149/month plus card fees. You get donations, events, raffles, auctions, and more without any monthly costs or platform fees.
With Zeffy, you keep 100% of donations since we don't charge platform fees. Fundraise Up takes 4% plus processing fees from every gift, and SecureGive charges $149 monthly plus card fees. A nonprofit raising $10,000 monthly saves over $4,000 yearly by choosing Zeffy.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but all donation funds go directly to your cause without any mandatory fees.
Zeffy provides unlimited email support and live chat during business hours at no cost. SecureGive offers limited business hours phone support with delayed responses. You get better accessibility and faster help with Zeffy without paying extra fees.
Yes, Zeffy offers donations, event ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores all in one platform. Unlike Fundraise Up or SecureGive, you won't need multiple tools or pay separate fees for different fundraising activities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
