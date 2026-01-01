Fundraise Up and RebelGive both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — no platform fees, no processing fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundraise Up VS Rebel Give
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing, while RebelGive adds transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Fundraise Up and RebelGive restrict support based on your subscription level. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls for every organization.
Fundraise Up and RebelGive only handle donations, forcing you to find separate tools for raffles, auctions, and events. Zeffy includes everything in one platform.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no platform fees, monthly costs, or setup charges. Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation, while RebelGive costs $49 monthly plus 1.9% card fees. With Zeffy, you keep every dollar donated.
Zeffy gives you everything in one platform: donations, events, raffles, memberships, and online stores with zero fees. Unlike Fundraise Up and RebelGive that require separate tools for ticketing, auctions, and e-commerce, Zeffy handles all your fundraising needs without extra costs or integrations.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but your organization keeps 100% of donations. Plus, you get unlimited support without paying for higher-tier plans.
Unlike RebelGive's limited payment options and plan-based support restrictions, Zeffy offers all payment methods including ACH transfers, Apple Pay, and tap-to-pay completely free. You also get full access to donor management tools, event ticketing, and online stores without upgrading to expensive plans.
Zeffy provides everything small nonprofits need in one platform: donations, events, raffles, memberships, and online stores with zero platform fees. While competitors like Fundraise Up and RebelGive charge fees or limit features by plan, Zeffy gives you complete fundraising tools for free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
