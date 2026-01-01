Fundraise Up and RaiseDonors both offer donation tools to help you raise more online, but they charge platform fees and processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundraise Up VS Raise Donors
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing costs. RaiseDonors takes processing fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
Fundraise Up and RaiseDonors focus only on donations, forcing you to use separate platforms for raffles, auctions, and events. Zeffy handles all your fundraising activities in one place.
Fundraise Up and RaiseDonors limit support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls to every organization at no extra cost.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but all donation money goes directly to your cause.
Zeffy provides unlimited support to all users at no cost, while RaiseDonors limits support based on your plan tier. Our team helps every nonprofit succeed, regardless of donation volume or budget size.
Unlike platforms that charge fees on your donations, Zeffy offers a complete fundraising solution at zero cost. You get donation forms, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns without losing money to platform fees.
Zeffy is completely free for nonprofits. Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees, while RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift. With Zeffy, 100% of donations reach your cause.
Yes. Zeffy includes donations, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores in one platform. Unlike Fundraise Up and RaiseDonors, you won't need multiple tools or pay extra fees for different fundraising activities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
