Fundraise Up and Network for Good both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same fundraising features — donation forms, donor management, and campaign tools — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundraise Up VS Network for Good
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing, while Network for Good takes processing fees from every gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Fundraise Up and Network for Good focus only on donations, forcing you to buy separate tools for auctions, raffles, ticketing, and online stores. Zeffy includes everything in one platform.
Fundraise Up and Network for Good limit support based on your plan level and charge extra for phone help. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no cost.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. While Fundraise Up takes 4% plus card fees from every donation, Zeffy keeps 100% of donations for your cause. Plus, you get a complete fundraising toolkit including donations, events, raffles, and memberships all in one platform.
Network for Good charges $100-$400 monthly plus 3-5% per donation, which can cost thousands annually. Zeffy eliminates these fees entirely - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. A nonprofit raising $50,000 saves $1,500-$2,500 yearly with Zeffy versus Network for Good's pricing structure.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of donations go to your cause. You also get all features included - donations, events, raffles, memberships, and peer-to-peer fundraising in one platform.
Zeffy provides unlimited email and chat support to all users at no cost, while Network for Good limits phone support to higher-tier paid plans only. Our team responds quickly and understands the unique challenges small nonprofits face. You get the same level of support whether you raise $1,000 or $100,000 annually.
Yes, Zeffy includes everything you need in one free platform - online donations, event ticketing, raffles, auctions, memberships, peer-to-peer campaigns, and an online store. Unlike Fundraise Up or Network for Good, you won't need multiple expensive tools or integrations to run your fundraising activities effectively.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
