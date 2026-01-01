Fundraise Up and iDonate both offer donation tools to help you collect online gifts, but they charge platform fees and processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundraise Up VS i Donate
💰
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing, while iDonate takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
📞
Fundraise Up limits phone support to higher-tier plans, and iDonate restricts support to business hours only. Zeffy provides unlimited email, phone, and chat support to every organization.
🧩
Fundraise Up and iDonate focus only on donations, requiring separate tools for events, raffles, and stores. Zeffy includes ticketing, auctions, memberships, and e-commerce in one platform.
With Fundraise Up's 4% platform fee plus card processing costs, a nonprofit raising $50,000 annually loses $2,000+ in fees. iDonate charges $99 monthly plus 4% card fees, costing over $3,200 yearly. Zeffy keeps 100% of donations for your mission.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH bank transfers - just like Fundraise Up and iDonate. The difference? We don't charge platform fees on any payment method, so your donors' full contributions reach your cause.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. While Fundraise Up charges 4% plus card fees and iDonate takes processing fees from every donation, Zeffy keeps every dollar for your cause. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone - all included free. Unlike Fundraise Up and iDonate which limit support to business hours and certain plan levels, our team is here to help your nonprofit succeed without extra costs or restrictions.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, peer-to-peer fundraising, and online stores - all fee-free. While Fundraise Up and iDonate focus mainly on donations and charge fees, Zeffy provides a complete fundraising toolkit at no cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice