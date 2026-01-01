Fundraise Up and GiveWP both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Fundraise Up VS Give WP
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing costs, while GiveWP adds processing fees to every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Fundraise Up and GiveWP only handle donations, forcing you to use separate tools for auctions, raffles, and events. Zeffy includes everything in one platform.
Fundraise Up limits support by plan tier, and GiveWP offers community support only for free users. Zeffy provides unlimited email and phone support to all users.
Zeffy charges zero fees on all donations, while Fundraise Up takes 4% plus card fees and GiveWP charges 2% plus card fees. This means a $1,000 donation keeps the full amount with Zeffy versus losing $40-70 to fees with competitors.
Yes, Zeffy handles donations, events, auctions, raffles, and online stores in one platform. Unlike Fundraise Up or GiveWP which require multiple tools, you get everything you need without switching between different systems or paying extra fees.
Zeffy charges zero fees on donations, while Fundraise Up takes 4% plus card processing fees from every gift. This means more of your donors' money goes directly to your cause instead of platform costs.
Unlike GiveWP which requires WordPress technical skills and charges processing fees, Zeffy offers a simple setup with zero platform fees. You get full support without needing coding knowledge or extra costs.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations, auctions, raffles, and events. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of intended donations for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
