Fundly and SpotFund help you create crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donor management, event ticketing, and email automation — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundly VS SpotFund
Fundly charges 4.9% + $0.30 per transaction and SpotFund takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Fundly and SpotFund only offer basic crowdfunding campaigns. Zeffy provides raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
Fundly and SpotFund limit phone support to premium users only. Zeffy offers unlimited email support and phone calls during office hours for all users.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no platform fees ever. Unlike Fundly (4.9% + $0.30 per transaction) and SpotFund (platform fees), every dollar donated goes directly to your cause. Plus, you get complete fundraising tools beyond just crowdfunding.
Yes! While Fundly and SpotFund focus only on crowdfunding, Zeffy offers event ticketing, online stores, membership management, auctions, raffles, and donor CRM tools. You get everything you need in one platform without paying extra fees.
Zeffy includes comprehensive donor CRM and email tools built-in, while Fundly and SpotFund offer only basic tracking. You can build lasting relationships with supporters instead of just running one-time campaigns.
Zeffy is 100% free with no platform fees ever. Fundly charges 4.9% + $0.30 per transaction, while SpotFund takes platform fees on every gift. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution, but every dollar of your fundraising goes to your cause.
Unlike Fundly and SpotFund that end when campaigns close, Zeffy becomes your permanent fundraising home. Keep your donor data, run year-round campaigns, sell event tickets, and manage memberships all in one place without switching platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
