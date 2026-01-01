Fundly and Schoolfundr help you raise money online, but they take fees from every donation that could go to your students instead. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays in your classroom.
Fundly VS Schoolfundr
Fundly and Schoolfundr take 4.9% of every donation. Zeffy charges zero platform fees, so more money goes directly to your mission.
Fundly and Schoolfundr only handle basic crowdfunding. Zeffy includes donations, raffles, events, memberships, and donor management in one platform.
Fundly and Schoolfundr limit phone support to premium plans. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no cost.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get 100% of donations with zero platform fees, plus tools like donor management, event ticketing, and online stores that crowdfunding platforms don't offer.
Fundly charges 4.9% plus payment processing fees on every donation. With Zeffy, you only pay standard card processing fees and keep 100% of donations. On $10,000 raised, that's $490 more for your cause.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that only do campaigns, Zeffy offers complete nonprofit tools including donor management, event ticketing, membership tracking, online stores, and email marketing all in one platform.
Crowdfunding platforms offer basic donor tracking at best. Zeffy gives you real donor management with contact histories, giving patterns, and automated thank-you emails to build lasting relationships.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns, not ongoing nonprofit operations. Zeffy grows with you, offering events, memberships, stores, and donor management all without platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
