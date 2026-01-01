Fundly and Indiegogo help you crowdfund for your cause, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Fundly VS Indiegogo
💯
Fundly charges 2.9% + $0.30 per transaction and Indiegogo takes 5% platform fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Fundly and Indiegogo lack auctions, raffles, and ticketing. Zeffy offers all fundraising methods in one platform built for nonprofits.
🤝
Crowdfunding platforms offer basic donor tracking for short campaigns. Zeffy provides donor management and email tools for ongoing stewardship.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get 100% of donations with zero platform fees, plus tools like donor management, event ticketing, and online stores that crowdfunding platforms don't offer.
Fundly charges 4.9% plus payment processing fees on every donation. Zeffy charges zero platform fees - you keep 100% of what donors give, with only standard payment processing costs that donors can cover voluntarily.
Yes. While Indiegogo focuses on one-time campaigns, Zeffy supports your year-round needs with recurring donations, membership management, event ticketing, and donor relationship tools that help build lasting supporter connections.
Crowdfunding platforms like Fundly focus on single campaigns and charge fees on every donation. Zeffy gives you everything nonprofits need year-round - donations, events, memberships, and donor management - with zero platform fees so you keep 100% of what supporters give.
Indiegogo is built for product launches, not nonprofit relationships. Zeffy includes donor management, recurring donations, email tools, and membership tracking to help you build lasting connections with supporters who care about your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
