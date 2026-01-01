Fundly and HandUp help you create crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Fundly VS HandUp
Fundly and HandUp charge 2.9-8% fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so your raffle tickets and campaign donations stay with your mission.
Fundly and HandUp only handle basic crowdfunding. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
Fundly and HandUp offer limited email support. Zeffy provides unlimited phone and email support to help you succeed with every campaign.
Zeffy offers 100% free fundraising with zero platform fees, while Fundly charges 2.9% + $0.30 per transaction and HandUp charges 8% per gift. You keep every dollar donated, plus get built-in tools like donor management, email marketing, and event ticketing that crowdfunding platforms don't offer.
Yes. Unlike Fundly and HandUp which focus only on crowdfunding, Zeffy provides a complete fundraising toolkit. Run events with ticketing, manage memberships, send newsletters, track donors, and even host auctions and raffles - all in one platform at zero cost.
Zeffy includes robust donor management and CRM features at no cost, while Fundly offers only basic donor profiles and HandUp has limited tracking. You can build lasting relationships with supporters through detailed donor histories and automated communications.
Zeffy is 100% free with zero platform fees. Fundly charges 2.9% + $0.30 per transaction, while HandUp charges 8% per gift to donors. With Zeffy, you keep every dollar raised and donors have the option to leave a voluntary contribution.
Unlike Fundly and HandUp which only handle crowdfunding, Zeffy grows with your organization. Add event ticketing, membership management, email newsletters, and donor CRM as your needs expand - all at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
