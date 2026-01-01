Fundly and GiveSendGo help you create crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundly VS GiveSendGo
Fundly charges 4.9% plus processing fees and GiveSendGo takes 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
Fundly and GiveSendGo only handle basic crowdfunding. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management so you can run all your fundraising from one platform.
Fundly offers limited email support and GiveSendGo provides basic help center access. Zeffy gives you unlimited phone and email support during business hours with real people who understand nonprofits.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. While Fundly and GiveSendGo charge 2.9-4.9% fees on every donation, Zeffy is 100% free with donors having the option to leave a voluntary contribution. You keep every dollar raised.
Yes. Unlike Fundly and GiveSendGo which only offer basic crowdfunding, Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and donor management - all at zero cost.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and phone during business hours at no extra cost. Fundly and GiveSendGo limit support based on plan levels and don't offer the same comprehensive assistance for nonprofit-specific needs.
Zeffy is 100% free for nonprofits. While Fundly charges 2.9% + $0.30 per transaction and GiveSendGo takes 2.7% + 30¢ per gift, Zeffy keeps every dollar raised. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Crowdfunding platforms like Fundly and GiveSendGo are built for general fundraising. Zeffy is designed specifically for nonprofits with tools like donor management, event ticketing, auctions, and memberships - all free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
